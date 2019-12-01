Zamora: acribillan a tiros a joven en la colonia El Porvenir

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 07:22:00

Zamora, Michoacán, 27 de enero del 2026.- La noche de este lunes un joven fue privado de la vida con disparos de arma de fuego en la colonia El Porvenir en el municipio de Zamora, Michoacán; los presuntos homicidas lograron darse a la fuga.

Fue aproximadamente a las 23:00 horas cuando en los números de emergencias reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Venustiano Carranza esquina con Javier Mina.

De inmediato se movilizaron elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional quienes en sitio encontraron sobre la via pública a un joven herido, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Rescate llegaron e indicaron que el masculino carecía de signos vitales, el occiso esta sin identificar, solo se dijo que vestía playera de manga larga negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

La zona fue acordonada y mas tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes, así mismo trasladaron el cadáver a la morgue del Semefo local para los estudios correspondientes.