Zacatecas amanece con múltiples bloqueos y quema de vehículos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 08:18:21
Zacatecas, Zacatecas, 3 de octubre de 2025.- Durante la mañana de este viernes se registraron bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos del estado de Zacatecas.

En la carretera federal 45, a la altura del Cerro de Chilitos, en Fresnillo, fueron incendiados un autobús de pasajeros y un vehículo particular tras ser interceptados.

De manera simultánea, se reportaron bloqueos en Sombrerete, en los accesos hacia Ciudad Cuauhtémoc y Enrique Estrada, así como la quema de vehículos cerca de Calera, a la altura de la caseta, según la Guardia Nacional.

También se documentaron afectaciones en:

  • Carretera Guadalajara-Malpaso, km 273+600.

  • Carretera Zacatecas-Saltillo, km 21+500.

  • Carretera La Chicharrona-Cuencamé, km 050+000 y 049+800.

  • Carretera Zacatecas-Durango, km 054+300, 027+000, 070+500 y 057+050.

En el municipio de Sombrerete se registró además un enfrentamiento armado, que causó pánico entre la ciudadanía.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido información oficial sobre víctimas o detenidos relacionados con estos hechos.

