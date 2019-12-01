Ultiman en Apatzingán, Michoacán, a alias “Eloy”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 14:37:31

Apatzingán, Michoacán, 19 de noviembre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un individuo fue asesinado a balazos en calles de la colonia Niños Héroes del municipio de Apatzingán, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Vicente Suárez, de la referida colonia habían atacado a balazos a un individuo.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron sin vida a un hombre, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificada como Ramón A D., de 28 años, alias “Eloy”, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.