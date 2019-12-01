Invita la Policía Morelia a no vender ni comprar pirotecnia; es ilegal y pone en riesgo a la ciudadanía

Invita la Policía Morelia a no vender ni comprar pirotecnia; es ilegal y pone en riesgo a la ciudadanía
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 14:42:50
Morelia, Michoacán, 19 de noviembre del 2025.- Autoridades de la Policía Morelia hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la compra y venta de pirotecnia, ya que su comercialización es una actividad ilegal que representa un alto riesgo para la integridad física de las personas.

Sobre el particular se indicó que la manipulación de material pirotécnico puede provocar amputaciones, lesiones graves, quemaduras y otros daños que ponen en peligro la vida. Además, su manejo inadecuado incrementa el riesgo de incendios y afectaciones a viviendas, comercios y espacios públicos.

Las y los oficiales de Policía Morelia mantienen recorridos de vigilancia en diferentes zonas de la ciudad para identificar y desactivar puntos de venta clandestina. Invitamos a las y los morelianos a reportar cualquier actividad relacionada con pirotecnia al 443 113 5000, de manera anónima y segura.

“En estas fechas, cuidarnos es responsabilidad de todas y todos”.

