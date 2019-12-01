Vinculan a proceso contra presunto responsable de abusar sexualmente de su sobrina de 7 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 13:09:15

Apatzingán, Michoacán, a 21 de julio 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Rafael “N”, presunto responsable del delito de abuso sexual, cometido en agravio de su sobrina de 7 años de edad.

Sobre el partitura se informó que con base en los datos de prueba que constan en la Carpeta de Investigación, las agresiones ocurrieron en los años 2024 y 2026, en el domicilio de Rafael y cuando ambos se quedaban solos. Tras consumar el hecho, el imputado amenazó a la víctima con hacerle daño si contaba lo ocurrido.

Al conocer lo que ocurría, la madre de la niña presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Apatzingán, que llevó a cabo las diligencias ministeriales y periciales correspondientes que permitieron establecer la posible participación de Rafael “N”, quien fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión.

En audiencia, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso, además de fijarle prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.