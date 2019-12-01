Reportan explosión en la agencia Mercedes Benz de Morelia, Michoacán; hay una mujer lesionada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 13:15:30

Morelia, Michoacán, a 21 de julio 2026.- Una persona con lesiones leves y una mujer atendida por crisis nerviosa, además de daños materiales fue elsaldo que dejó un conato de incendio registrado en la agencia automotriz Mercedes Be de la avenida Enrique Ramírez de Morelia.

Al respecto se informó que luego de que se reportara una aparente explosión al interior del referido establecimiento, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió al lugar y, tras realizar una inspección, determinó de manera preliminar que el incidente fue ocasionado por una fuga de combustible, descartándose una explosión de gran magnitud.

Como resultado del percance, dos mujeres fueron atendidas por paramédicos, ambas presentaban crisis nerviosa y una de ellas sufrió una quemadura de primer grado en la boca, por lo que recibió valoración médica en el sitio.

La zona quedó bajo resguardo mientras el personal especializado concluyó las labores de verificación y eliminó cualquier riesgo para trabajadores y clientes de la agencia.