Detienen a pareja con sustancias en Azcapotzalco, Ciudad de México

Detienen a pareja con sustancias en Azcapotzalco, Ciudad de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 19:36:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Azcapotzalco, Ciudad de México, 22 de noviembre de 2025.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre y una mujer que presuntamente realizaban un intercambio de droga en la colonia Tlatilco, luego de ser sorprendidos durante un recorrido de vigilancia.

Los oficiales patrullaban la zona cuando, al llegar al cruce de las avenidas Tlatilco y Crisantemo, observaron que ambos sujetos manipulaban bolsas con una hierba verde seca mientras recibían dinero en efectivo. Ante la posible comisión de un delito, los policías se acercaron para efectuar una revisión, pero la pareja se negó y comenzó a agredir a una de las uniformadas, por lo que se solicitó apoyo inmediato vía radio.

Con la llegada de más unidades, la situación fue controlada y, conforme al protocolo, se realizó la inspección correspondiente. En una mochila negra con detalles dorados localizaron 20 bolsitas de plástico que contenían aparente marihuana, además de dinero en efectivo.

El hombre, de 24 años, y la mujer, de 20, fueron asegurados y se les informó sobre sus derechos antes de ser trasladados junto con lo decomisado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operativo continúa para localizar a joven arrastrado por el mar en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Incendio consume bodega en el centro de Celaya, Guanajuato
Detienen a pareja con sustancias en Azcapotzalco, Ciudad de México
Despliegan amplio operativo por el “Coca Cola Flow Fest 2025” en el Autódromo y el Estadio GNP
Más información de la categoria
Tras audiencia a detenidos explota la verdad del asesinato de Carlos Manzo: Recompensa millonaria, traiciones internas, altos nombres de Jalisco y presunto homicidio extrajudicial sacuden el caso
Piden más seguridad en Región Oriente; denuncian exclusión del Plan Michoacán
Prófugo, un escolta de Manzo, revela Bedolla
Mariposa Monarca Arriba al Santuario El Rosario en Ocampo: Expectativas de Visitas Superiores al Año Pasado
Comentarios