Detienen a pareja con sustancias en Azcapotzalco, Ciudad de México

Azcapotzalco, Ciudad de México, 22 de noviembre de 2025.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre y una mujer que presuntamente realizaban un intercambio de droga en la colonia Tlatilco, luego de ser sorprendidos durante un recorrido de vigilancia.

Los oficiales patrullaban la zona cuando, al llegar al cruce de las avenidas Tlatilco y Crisantemo, observaron que ambos sujetos manipulaban bolsas con una hierba verde seca mientras recibían dinero en efectivo. Ante la posible comisión de un delito, los policías se acercaron para efectuar una revisión, pero la pareja se negó y comenzó a agredir a una de las uniformadas, por lo que se solicitó apoyo inmediato vía radio.

Con la llegada de más unidades, la situación fue controlada y, conforme al protocolo, se realizó la inspección correspondiente. En una mochila negra con detalles dorados localizaron 20 bolsitas de plástico que contenían aparente marihuana, además de dinero en efectivo.

El hombre, de 24 años, y la mujer, de 20, fueron asegurados y se les informó sobre sus derechos antes de ser trasladados junto con lo decomisado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se iniciará la carpeta de investigación correspondiente.