Vinculan a proceso a Flor “N”; adulta mayor que mato a una perrita en Coyoacán

Ciudad de México, a 12 de agosto 2025.- En la alcaldía Coyoacán, se dio a conocer que un Juez de Control vinculó a proceso a una mujer identificada como Flor “N”, de 77 años de edad, por el delito de crueldad animal, ya que la imputada le quitó la vida a una perrita de nombre Moni, el pasado 27 de mayo de 2024, en un inmueble de esta demarcación.

Durante la audiencia, el juez de control afirmó que, tras la investigación del caso, existían los elementos suficientes para demostrar que la mujer actuó con violencia para privar de la vida a la perrita, además, recalcó que la señora Flor “N”, sabía que la crueldad animal era un delito, y aún así, decidió cometerlo.

Los abogados defensores de Flor “N”, refirieron que era injusta esta decisión, ya que argumentaron, su defendida había recibido amenazas y faltas al debido proceso, también indicaron que por ser una adulta mayor, no debía de ser vinculada a proceso, ante esto, el juez desestimó todos y cada uno de los argumentos de los abogados, motivo por el cual, se tomó la decisión de vincularla a proceso.

También se indicó que, como medida cautelar, tendrá que cumplir una firma de forma periódica en el penal de Santa Martha Acatitla y un mes para el cierre de la investigación.