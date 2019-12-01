Despliegan amplio operativo por el “Coca Cola Flow Fest 2025” en el Autódromo y el Estadio GNP

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2025.- Más de dos mil elementos de seguridad participarán en el dispositivo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará este fin de semana con motivo del “Coca Cola Flow Fest 2025”, evento musical programado para los días 22 y 23 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP Seguros, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con la dependencia capitalina, se asignaron mil 199 policías apoyados por 42 vehículos, un autobús, 10 motocicletas, cuatro drones, nueve grúas y un helicóptero de los Cóndores, que realizará sobrevuelos de vigilancia para inhibir conductas delictivas antes, durante y después de los conciertos. A esta labor se sumarán 804 elementos de la Policía Bancaria e Industrial, encargados de supervisar accesos, pasillos, estacionamientos y gradas, así como de mantener presencia en las inmediaciones para prevenir la reventa.

El operativo contará además con binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos, que efectuarán revisiones no intrusivas en áreas comunes y puntos de ingreso. Para garantizar la movilidad, personal de Tránsito realizará cortes a la circulación y ajustes viales conforme avancen las actividades.

La autoridad recomendó a los asistentes usar ropa cómoda, ubicar salidas de emergencia y evitar objetos prohibidos como mochilas grandes, vidrios o artículos punzocortantes. También sugirió establecer un punto de reunión, no escalar estructuras y retirarse del área en caso de situaciones de riesgo.

Para quienes circulen por la zona, se plantearon alternativas en Periférico, avenida Javier Rojo Gómez, Eje 3 Oriente, Eje 6 Sur, Eje 1 Norte y Eje 5 Sur. La SSC recordó que cualquier emergencia puede reportarse mediante la aplicación Mi Policía o a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.