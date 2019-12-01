Servicio Social: Piden apoyo para identificar a un hombre privado de la vida en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 13:38:21

Morelia, Michoacán, 28 de octubre del 2025.- Autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para identificar a un hombre que murió el pasado 13 de octubre, mientras era atendido en un nosocomio de Morelia.

Sobre el particular se informó que el pasado 10 de octubre, un hombre de entre 35 y 40 años de edad e identidad desconocida fue agredido por disparos de arma de fuego en un domicilio de la calle Cataleya, colonia Ampliación Leandro Valle y posteriormente trasladado al referido hospital, donde perdió la vida.

La víctima es de complexión delgada; de 1.78 metros de estatura; tez morena; cabello mediano, negro y lacio; mentón cuadrado, hacia adelante; pabellones auriculares medianos, con lóbulo adherido y redondeados; dentadura completa; cara cuadrada; frente alta y ancha; cejas pobladas, de ángulo rígido y separadas; ojos medianos, almendrados, de iris café; nariz convexa y grande; boca mediana, de labios medianos y comisuras labiales horizontales; barba grande y bigote mediano negros.

La FGE solicita a quien tenga información relacionada con su posible identidad, comunicarse a la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, a través del teléfono 4432996701.