Tres personas irán a prisión tras ser detenidas armadas en la autopista Pátzcuaro – Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 16:37:07

Morelia, Mich., a 21 de enero de 2026.— Un juez federal vinculó a proceso a dos hombres y una mujer detenidos en el municipio de Pátzcuaro, luego de que autoridades federales les aseguraran un arma de fuego, cargadores y cartuchos considerados de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la resolución judicial fue obtenida a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, como resultado de un operativo de seguridad realizado sobre la autopista Pátzcuaro–Uruapan, a la altura de la caseta de cobro Zirahuén.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) marcaron el alto a un vehículo durante labores de vigilancia derivadas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Al realizar una inspección, los agentes localizaron un arma de fuego tipo escuadra, así como un cargador y cartuchos útiles.

En el lugar fueron detenidos Jesús “N”, Cinthia “N” y Brian “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Tras el análisis de los datos de prueba presentados por la representación social, el juez de control determinó su vinculación a proceso y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

La FGR recordó que, conforme al marco legal vigente, las personas imputadas son consideradas inocentes hasta que una autoridad judicial emita una sentencia condenatoria.

Finalmente, la dependencia federal reiteró que la ciudadanía puede presentar denuncias a través del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) en Michoacán, como parte de las acciones de prevención del delito y fortalecimiento del vínculo entre autoridades y sociedad.