Van más de 29 mil detenidos por delitos de alto impacto en sexenio de Sheinbaum, destaca Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 10:44:41

Ciudad de México, a 12 de agosto 2025.- Durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha detenido a más de 29 mil personas por delitos de alto impacto, destacó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal indicó que en los primeros 10 meses del gobierno actual se aseguraron 14 mil 943 armas de fuego y más de 216 toneladas de droga, entre ellas 3,5 millones de pastillas de fentanilo.

“En 21 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado mil 262 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina, lo que ha evitado la distribución de drogas y el enriquecimiento de grupos delictivos”, agregó el secretario García Harfuch.

De igual forma, el titular de la SSPC resaltó que en Baja California hubo una disminución del 35.8 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso desde septiembre de 2024.

“En julio se puede observar un descenso importante tras la detención de cinco operadores de células delictivas y generadores de violencia, entre los casos más recientes destaca la detención de Gerardo ‘N’, alias JJ’”, comentó tras mencionar la captura de Alfonso ‘N’, alias Cabo 13, vinculado con Los Mayos y objetivo prioritario de la entidad.

Por otra parte, mencionó ante medios de comunicación que hay una reducción de asesinatos en Nuevo León, con 72.9 por ciento; Tabasco con 48.6 %; Guanajuato, con 47 por ciento; Estado de México, con 45 % y Sinaloa con 20,5 por ciento.