Un saldo de 10 heridos fue el que dejó accidente vial en la autopista Zacatecas-Fresnillo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 18:52:28
Zacatecas, Zacatecas, a 1 de octubre de 2025.- Luego de que se diera a conocer el accidente vial en el que seis vehículos se vieron inmiscuidos, entre ellos un tráiler que cargaba harina, y un autobús de la línea Chihuahuenses, en la carretera federal 45, Zacatecas-Fresnillo, se dio a conocer que al menos 10 personas resultaron heridas.

Fuentes oficiales informaron que el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:15 horas de la mañana de este miércoles. Además indicaron que las personas que resultaron heridas del accidente (una de ellas de gravedad), fueron trasladas al hospital general de la capital del estado, así como al hospital regional de la ciudad de Calera para su pronta recuperación.

Sobre el hecho se informó que lo que provocó este accidente fue la neblina en la zona y el exceso de velocidad. Tras el hecho la autopista en el sentido de Zacatecas a Fresnillo, permaneció bloqueada más de cuatro horas.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron los nombres ni las edades de los afectados.

 

