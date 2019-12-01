Un lesionado en volcadura de camión de personal en la carretera a Chichimequillas

Un lesionado en volcadura de camión de personal en la carretera a Chichimequillas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 09:48:07
Querétaro, Querétaro, 12 de agosto del 2025.- Cerca de las 06:00 horas, servicios de emergencias y elementos policíales, se movilizaron la mañana de este martes a la carretera a Chichimequillas, en donde un camión de transporte de personal volcó, en el municipio de Querétaro.

Fue a la altura de Puerto de Aguirre, en donde la unidad terminó volcando, quedando recostado sobre su lado derecho, con importantes daños materiales.

A la zona acudieron los servicios de emergencias para los primeros auxilios y en el cual solo se realizó el traslado de una persona.

La zona fue abanderada por autoridades que acudieron a tomar conocimiento, mientras acudía las grúas para realizar maniobras.

