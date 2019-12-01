Ultiman a una pareja en Buenavista, Michoacán 

Buenavista, Michoacán, a 1 de noviembre 2025.- Los cuerpos de una mujer y un hombre que fueron asesinados a balazos se localizaron dentro de un domicilio ubicado en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de sábado que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Mártires de Uruapan y Melchor Ocampo se había registrado un enfrentamiento a balazos entre grupos de civiles.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron dentro de un domicilio los cuerpos sin vida de la pareja situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de una mujer y de un hombre los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.