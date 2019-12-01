Detienen en CDMX a dos hombres fugitivos; son buscados en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 14:52:06
Ciudad de México, a 1 de noviembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a dos hombres identificados como Anthony Emilio “N” y Pablo “N”, quienes están señalados como fugitivos de la ley y son buscados en Estados Unidos por crímenes del fuero federal.

“Esta detención es resultado del trabajo conjunto y coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses”, señaló la Policía capitalina en redes sociales.

Asimismo, la corporación detalló que Anthony Emilio “N” enfrenta 15 acusaciones en Estados Unidos, que incluyen conspiración criminal, fraude y robo, mientras que Pablo “N” es señalado como su colaborador en fraudes relacionados con la venta de vehículos.

Cabe señalar que el operativo para la captura de los sospechosos fue ejecutado por la SSC en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y la Secretaría de Gobernación.

Los detenidos fueron trasladados a la estación migratoria correspondiente para iniciar los trámites de deportación bajo los mecanismos de colaboración internacional, cerró la nota de prensa.

Noventa Grados
