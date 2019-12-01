Ataques armados en Culiacán dejan tres muertos; hay un menor de edad entre las víctimas

Ataques armados en Culiacán dejan tres muertos; hay un menor de edad entre las víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 14:18:50
Culiacán, Sinaloa, a 1 de noviembre 2025.-  Al menos tres personas perdieron la vida en ataques armados perpetrados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, durante la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre.

En el desarrollo urbano Tres Ríos, ubicado en la capital sinaloense, un joven de 16 años, de nombre Misael “N”, fue asesinado a balazos mientras conducía una motocicleta.

De igual forma, sobre la calle Cosmos, de la colonia Rosario Uzarraga, un hombre identificado como Paul Alejandro “n”, de 40 años, fue ultimado a tiros.

Sus agresores viajaban en un vehículo compacto, cuyas características se desconocen y lograron darse a la fuga.

Por otra parte, en un hospital de la capital del estado, falleció por heridas de bala, Edgar “N” de 31 años de edad, quien horas antes sufrió un atentado en la colonia Miguel Alemán.

Según la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), esa víctima era originaria de la Ciudad de México y en el momento del ataque se encontraba con otro hombre, identificado como César “N”, quien perdió la vida en el lugar.

