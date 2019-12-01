Llevan asesoría jurídica gratuita a internos en penal de Michoacán

Charo, Michoacán, 24 de octubre de 2025.- La Dirección de Ejecución Penal de la Coordinación del Sistema Penitenciario, en conjunto con el Instituto Federal de Defensoría Pública, llevaron una jornada de trabajo a los Centros Penitenciarios “David Franco Rodríguez” y de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, para revisar los expedientes de 788 personas privadas de la libertad y brindarles asesoría jurídica.

Durante la jornada encabezada por el coordinador, Elías Sánchez García, se instalaron 16 módulos en cada centro donde abogados de ambas instituciones analizaron minuciosamente los casos por delitos del fuero común y federal. El objetivo fue designar un defensor público que brinde seguimiento y apoyo en el otorgamiento del beneficio de preliberación a quienes cumplan con los requerimientos legales.

Adicionalmente, este trabajo conjunto permite dar seguimiento y agilizar la resolución de expedientes que presenten retrasos. Asimismo, se promueve la modificación de la pena para aquellas personas cuya situación de salud es incompatible con la prisión, como es el caso de Don José Efrén Saligal, de 73 años, quien padece diabetes, mal de Parkinson e hipertensión.

Derivado de la colaboración que existe entre la Coordinación del Sistema Penitenciario y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, esta jornada se implementará en todos los centros penitenciarios de Michoacán.

El propósito es brindar acompañamiento jurídico a las personas privadas de la libertad que, por carencia de recursos o cualquier otra circunstancia, tengan postergado algún beneficio legal o trámite de liberación anticipada.