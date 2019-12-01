Joven convulsiona al volante y causa accidente en boulevard Bernardo Quintana de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 16:08:56

Querétaro, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- Aparatoso accidente, se registró la tarde de este viernes, en el boulevard Bernardo Quintana, a la altura de la colonia Álamos, en la ciudad de Quereétaro, el cual dejó solo daños materiales.

El accidente ocurrió en dirección a Los Arcos, cuando el conductor de una camioneta, perdió el control, al momento que convulsionó al volante.

Al momento de convulsionar, cuando se incorporaba del Fray Junipero Serra a Bernardo Quintana, impactó al menos otros tres vehículos, los cuales quedaron con importantes daños materiales.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias para los primeros auxilios y tras valorar a los involucrados, determinaron que ninguno requería traslado a un hospital.