Ultiman a tiros a un hombre en tenencia de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 07:04:39
Morelia, Michoacán, a 14 de enero 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles del Centro de la tenencia de San Nicolás Obispo, municipio de Morelia.

Al respecto se informó que en el un domicilio de la calle Vasco de Quiroga, del referido asentamiento, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron el cuerpo sin vida de una persona, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

