Fuga química en empresa de Celaya moviliza a cuerpos de emergencia; descartan riesgo para la población

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 07:15:01

Celaya, Guanajuato, a 14 de enero 2026.- La noche de este martes se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de Protección Civil sobre la carretera Panamericana, con dirección a Villagrán, a la altura del fraccionamiento El Puente, donde se localiza la empresa Química Lucava, tras el reporte de una fuga de sustancia química que generó una nube con fuerte olor en la zona industrial.

El aviso fue recibido a través de la línea de emergencias 911, lo que activó de inmediato el despliegue de unidades de Protección Civil, Bomberos y servicios médicos. Al arribar al sitio, las autoridades establecieron un amplio cerco perimetral con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía mientras se evaluaba la situación y se descartaba cualquier riesgo mayor.

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas intoxicadas, lesionadas ni fue necesario desalojar al personal de la empresa o a habitantes de zonas aledañas.

¿Qué ocurrió en la empresa?

El director de Protección Civil de Celaya, Salomón Ocampo Mendoza, explicó que el incidente ocurrió durante un proceso habitual al interior de la planta.

“Estaban trabajando al interior de la empresa en un proceso que ellos llevan de forma normal. Al tener un contenedor en baño María, que es para darle cierta temperatura al producto, se genera un derrame y esto provoca una reacción química”, detalló.

Indicó que dicha reacción ocasionó la formación de una nube visible y perceptible por el olor.

“Esto llevó a que se generara una nube al tener contacto el producto con el agua del baño María. Es la nube que se observó y que se pudo apreciar en la zona, con un olor peculiar”, señaló.

El funcionario aclaró que no se trató de una fuga de gas LP, como inicialmente se reportó por vecinos.

“No es gas. Son productos a base de azufres, y por eso dan ese aroma característico, similar al del gas LP. Reitero a la población: no es gas, es un producto químico que se liberó tras una reacción”, enfatizó.

Zona afectada y recomendaciones

La nube se dispersó principalmente en el área industrial y alcanzó sectores de la segunda fracción de Crespo, donde se recibieron reportes ciudadanos por el olor intenso.

Sobre la toxicidad, Ocampo Mendoza precisó:

“Tóxico sería si se ingiere el producto. En ese caso podría causar irritación. Por ello dimos indicaciones de ventilar las viviendas donde se percibió el olor, para que las personas pudieran permanecer en su interior sin riesgo”.

Añadió que se mantuvo comunicación con delegados de la zona para atender cualquier eventualidad.

“En este momento las personas no corren peligro. Ya no tenemos presencia de la nube; se fue disipando en el medio ambiente, lo que evita que el producto químico se concentre”, afirmó.

Sin personas intoxicadas y revisión a la empresa

El director confirmó que no hubo personas intoxicadas, ni dentro ni fuera de la empresa.

“No tenemos ningún reporte de personas intoxicadas. Hubo llamadas al 911 de gente que refería resequedad en la garganta por el olor, pero esos reportes se atendieron vía telefónica y, de ser necesario, se enviarían unidades médicas”, explicó.

Finalmente, informó que se realizará una revisión preventiva a la empresa.

“El día de mañana haremos la revisión correspondiente. Ellos deben realizar la limpieza y descontaminación al interior. Nuestro personal también será descontaminado como parte del protocolo. La empresa cuenta con sus medidas de seguridad, tiene vigente su programa interno de Protección Civil y su visto bueno”, concluyó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a reportar cualquier situación inusual a los números de emergencia.