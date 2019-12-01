Ataque armado en Zamora, Michoacán, deja un muerto y dos heridos: suman 15 asesinatos en octubre y cuatro abatidos en enfrentamientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 00:09:02

Zamora, Mich., a 21 de octubre de 2025.- La ola de violencia que golpea al municipio de Zamora parece no tener tregua. Este lunes, un nuevo ataque armado en la colonia El Vergel dejó un hombre muerto y dos más heridos, elevando a 15 el número de homicidios registrados en lo que va de octubre, además de cuatro presuntos delincuentes abatidos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en el cruce de las calles Camelinas y Olmo, cuando hombres armados irrumpieron en la zona y dispararon contra tres personas. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al lugar, donde localizaron a una de las víctimas tirada en la vía pública y a las otras dos dentro de un domicilio.

Paramédicos de Rescate y Cruz Roja confirmaron la muerte de Víctor Hugo P., de 45 años, conocido entre los vecinos como “El Pequeño”. En tanto, Eduardo P., alias “La Polla”, de 44 años, y su hijo Alexis P., apodado “La Pollita”, de 21, fueron trasladados con heridas graves a un hospital local, donde permanecen bajo vigilancia médica.

La Fiscalía General del Estado desplegó peritos y agentes investigadores para procesar la escena, recabar casquillos percutidos y tomar testimonios que permitan identificar a los responsables.

Un octubre sangriento

El crimen se suma a una serie de hechos violentos que mantienen a Zamora entre los municipios más inseguros de Michoacán. Solo en lo que va del mes, al menos 15 personas han sido asesinadas en distintos ataques, mientras que cuatro presuntos delincuentes han muerto en enfrentamientos con autoridades.

El cuerpo de “El Pequeño” fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios periciales correspondientes. Hasta ahora, no se ha informado de personas detenidas por el crimen.

Habitantes de la ciudad expresan temor ante el repunte de la violencia. pues ya no hay hora segura, sino que en cualquier momento del día hay balaceras con saldo fatal.

Zamora cierra así una de las semanas más violentas del año, en medio de la exigencia ciudadana de seguridad, justicia y resultados reales frente a la expansión del crimen organizado en la región del Bajío michoacano.