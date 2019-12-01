Ultiman a tiros a hombre en la comunidad Cañada del Herrero, de Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 22:54:42
Tarímbaro, Michoacán, 21 de octubre de 2025.- Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes en un predio ubicado en la comunidad de Cañada del Herrero, perteneciente al municipio de Tarímbaro, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del lugar alertaron a la policía municipal sobre la presencia de una persona herida por arma de fuego.

Al acudir al sitio, elementos policiacos confirmaron la muerte de un hombre de aproximadamente 41 años, quien presentaba heridas de bala en la espalda y en la cabeza.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde permanecerá en espera de ser identificado.

