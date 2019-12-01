Presunto ladrón es herido tras persecución y enfrentamiento con policías en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 23:46:33
Uruapan, Mich., a 21 de octubre de 2025.-
Una intensa persecución policiaca terminó en enfrentamiento armado la tarde de este martes en la comunidad indígena de Caltzontzin, dejando como saldo a un presunto ladrón herido por impactos de bala.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente comenzó cuando las autoridades municipales recibieron una llamada de emergencia que alertaba sobre un asalto cometido por un sujeto que huía a bordo de una motocicleta por el Bulevar Industrial.

Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo inmediato de búsqueda, logrando ubicar al sospechoso, quien al notar la presencia de las patrullas emprendió la fuga a toda velocidad. La persecución se prolongó por varios minutos hasta la avenida Lázaro Cárdenas, donde el individuo realizó maniobras evasivas e ingresó a la calle Tanganxoán.

Fue en ese punto donde, según las autoridades, el motociclista abrió fuego contra los agentes, desatándose un enfrentamiento. Los policías repelieron la agresión, logrando neutralizarlo y provocándole heridas de arma de fuego.

El hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue trasladado bajo custodia policial a un hospital de la región para recibir atención médica. En cuanto su estado de salud lo permita, será puesto a disposición del Ministerio Público para responder por los hechos.

