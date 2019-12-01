Encuentran a mujer sin extremidad cefálica en una huerta de aguacate en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 22:59:11

Uruapan, Michoacán, 21 de octubre de 2025.- El cuerpo de una mujer degollada fue localizado en una huerta de aguacate del ejido Toreo el Alto, en el municipio de Uruapan, Michoacán.

El hallazgo ocurrió cuando trabajadores de la huerta, denominada “El Zozal”, llegaron al lugar y encontraron el cuerpo tirado entre los árboles de aguacate, por lo que de inmediato alertaron al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Uruapan, quienes confirmaron el homicidio y solicitaron el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Posteriormente, agentes de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen iniciaron las investigaciones y recolectaron indicios en la zona.

La víctima fue identificada como Bertha Alicia M., de 49 años de edad, originaria de Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas.