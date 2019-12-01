Ultiman a hombre en comunidad de Madero, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 17:17:44
Madero, Michoacán, 23 de octubre del 2025.- El cuerpo de una persona que fue asesinado a balazos fue localizado en en las inmediaciones de la comunidad de El Duende en la cabecera municipal de Villa Madero, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

