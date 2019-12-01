Bedolla y Molina presentan Catálogo de Danzas y Fiestas de Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 19:30:32

Ciudad de México, a 23 de octubre del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, presentaron el “Catálogo de Danzas y Fiestas de Michoacán”, reedición de un trabajo organizativo desarrollado durante la administración del ex gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Desde la Ciudad de México, el mandatario estatal presentó este compilado que fue propuesto por Humberto Urquiza Marín, uno de los coordinadores del trabajo original, mismo que no había sido editado ni publicado, por lo que se aprobó comenzar con los trabajos necesarios para hacerlo a través de la editorial del estado “Cuarta República”.

“Que haya un catálogo nos implica, primero, rescatarlo, preservarlo, tener una referencia, pero también explotarlo, es decir, que se vea, que se busque componer alguna música especial para tal o cual danza”.

Esta fue una ambiciosa investigación que no contaba con los recursos tecnológicos que hoy se tienen, sin embargo, se logra preservar y documentar las danzas que enriquecen la identidad michoacana, recalcó Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en el estado.

Manuel Contreras, uno de los coordinadores de este catálogo, comentó que este trabajo tiene antecedentes en 1983 cuando el ex gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, le encomendó encabezar los trabajos de preservación de las danzas tradicionales. Enfatizó que esta es una reedición que permitió documentar más de 500 danzas.

Agregó, en esta reedición se incluyó a todos los pueblos originarios de Michoacán, no solamente a las comunidades purépechas.