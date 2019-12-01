Se desatan balaceras en Buenavista, Michoacán; jornada de violencia se extiende de Tepalcatepec hasta la carretera a Peribán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 20:13:35

Buenavista, Mich., a 23 de octubre de 2025.- El fuego cruzado vuelve a sacudir la Tierra Caliente. Luego de los enfrentamientos reportados esta mañana en Tepalcatepec, esta tarde se desataron fuertes balaceras sobre la carretera Buenavista – Peribán, a la altura de la localidad 5 de Mayo, perteneciente al municipio de Buenavista.

De acuerdo con reportes ciudadanos y mensajes difundidos en redes sociales, los intercambios de disparos iniciaron pasadas las 5 de la tarde y se extendieron por varios minutos, provocando pánico entre automovilistas y habitantes de la zona.

Las autoridades locales y estatales aún no han emitido un parte oficial, pero corporaciones de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil habrían sido desplegadas hacia el punto para intentar controlar la situación y restablecer la circulación en la carretera.

Se recomienda a la población evitar transitar por la zona y buscar rutas alternas, ya que la carretera permanece bajo riesgo por la presencia de civiles armados.

Este nuevo episodio de violencia ocurre apenas horas después del intercambio de disparos registrado en los límites entre Tepalcatepec y Jalisco, lo que refuerza las versiones de una escalada en la disputa territorial entre grupos del crimen organizado que operan en la región.

Vecinos de comunidades cercanas como Catalinas, División del Norte y Pinzándaro reportan un inusual movimiento de vehículos con hombres armados y bloqueos intermitentes en caminos rurales.