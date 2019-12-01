Se desatan balaceras en Buenavista, Michoacán; jornada de violencia se extiende de Tepalcatepec hasta la carretera a Peribán

Se desatan balaceras en Buenavista, Michoacán; jornada de violencia se extiende de Tepalcatepec hasta la carretera a Peribán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 20:13:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Buenavista, Mich., a 23 de octubre de 2025.- El fuego cruzado vuelve a sacudir la Tierra Caliente. Luego de los enfrentamientos reportados esta mañana en Tepalcatepec, esta tarde se desataron fuertes balaceras sobre la carretera Buenavista – Peribán, a la altura de la localidad 5 de Mayo, perteneciente al municipio de Buenavista.

De acuerdo con reportes ciudadanos y mensajes difundidos en redes sociales, los intercambios de disparos iniciaron pasadas las 5 de la tarde y se extendieron por varios minutos, provocando pánico entre automovilistas y habitantes de la zona.

Las autoridades locales y estatales aún no han emitido un parte oficial, pero corporaciones de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil habrían sido desplegadas hacia el punto para intentar controlar la situación y restablecer la circulación en la carretera.

Se recomienda a la población evitar transitar por la zona y buscar rutas alternas, ya que la carretera permanece bajo riesgo por la presencia de civiles armados.

Este nuevo episodio de violencia ocurre apenas horas después del intercambio de disparos registrado en los límites entre Tepalcatepec y Jalisco, lo que refuerza las versiones de una escalada en la disputa territorial entre grupos del crimen organizado que operan en la región.

Vecinos de comunidades cercanas como Catalinas, División del Norte y Pinzándaro reportan un inusual movimiento de vehículos con hombres armados y bloqueos intermitentes en caminos rurales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato
Ultiman a empresario cítricola en Álamo Temapache, Veracruz; es el segundo en una semana tras asesinato de Bernardo Bravo
Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia
Del aplauso al ridículo: la primera gran detención de Sheinbaum termina en manos de EEUU tras fugarse a la GN en México; traficante chino manejaba 150 millones de dólares para cárteles de todo el mundo
Más información de la categoria
Doble homicidio tiene lugar en colonia Hacienda del Bosque de Celaya, Guanajuato
Claudia Sheinbaum refrenda compromiso de ayudar a las y los afectados por las lluvias desde Puebla
Ultiman a empresario cítricola en Álamo Temapache, Veracruz; es el segundo en una semana tras asesinato de Bernardo Bravo
Investigan muerte de cinco perritos en la colonia Primo Tapia Poniente de Morelia
Comentarios