Servicio social: solicitan apoyo para la identificación de un hombre y una mujer localizados sin vida en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 20:03:09

Morelia, Michoacán, 23 de octubre del 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan la colaboración de la sociedad en general para identificar a un hombre y una mujer, que fueron localizados sin vida el pasado 21 de octubre, en una obra en construcción, ubicada entre las colonias Mirador de Morelia y Mirador del Quinceo, en esta ciudad.

El hombre es de aproximadamente 1.75 metros de estatura, no presenta señas particulares visibles debido al estado de descomposición.

Al momento de ser localizado, vestía playera gris de manga corta, short color café marca “Revenge” talla 32, short color negro marca “Jordan”, calcetines grises con rosa marca “Wilson” y tenis color negro talla 27.5.

Por su parte, la mujer es de una estatura de 1.44 metros. Debido a las condiciones en que fue localizada, tampoco fue posible determinar otros rasgos fisonómicos.

Vestía top negro sin marca visible, sudadera negra marca “Bomy”, pantalón negro sin marca visible y una pulsera de tela color negro con cuentas con la letra “Y” y la figura de un corazón.

Como seña particular, la mujer presenta un tatuaje con tinta negra ilegible en el antebrazo derecho.

De acuerdo con los primeros peritajes, ambas personas habrían fallecido entre tres y cinco días antes de su localización.

Cualquier información que ayude a establecer su identidad puede ser proporcionada al teléfono 4432996703 o en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.