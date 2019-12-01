Menor pierde la vida al accionar un arma de manera accidental en Santa María Begoña

Menor pierde la vida al accionar un arma de manera accidental en Santa María Begoña
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 08:45:13
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El Marqués, Querétaro, a 26 de septiembre 2026.- Cerca de la media noche, servicios de emergencias se movilizaron a la localidad de Santa María Begoña, El Marqués, en donde se reportó a una persona herida por arma de fuego. 

De acuerdo a información obtenida, el joven quien era menor de edad, se encontraba al exterior de un domicilio, conviviendo con otra persona, con quien además manipulaba un arma de fuego.

De manera accidental, el ahora occiso la accionó, lo que ocasionó que resultara herido, por lo que rápidamente, lo trasladaron por sus medios a un hospital.

En el traslado, una unidad de Protección Civil de El Marqués, los interceptó, para continuar con el traslado, desafortunadamente, al llegar a la altura de San Vicente Ferrer, la persona perdió la vida. 

La zona fue acordonada por las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de periciales, para el levantamiento del cuerpo.

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