Saldo blanco en el Jalo Futbolero gracias al trabajo de proximidad de la Guardia Civil

Saldo blanco en el Jalo Futbolero gracias al trabajo de proximidad de la Guardia Civil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 12:48:26
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Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.- Gracias al trabajo preventivo y de proximidad social realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), el evento Jalo Futbolero concluyó con saldo blanco, resultado de las labores de vigilancia y disuasión del delito que permitieron garantizar el orden público y la sana convivencia.

Durante los 39 días que duró esta fiesta deportiva, más de 171 mil personas asistieron a las 64 transmisiones de partidos, mismos que se desarrollaron sin incidentes delictivos, derivado del acompañamiento permanente de los agentes de la Guardia Civil.

Las acciones preventivas también contemplaron la vigilancia en el Palacio del Arte, donde se registró una asistencia aproximada de 90 mil personas en cinco conciertos. En todo momento, los elementos de la SSP brindaron apoyo y atención a las y los asistentes para garantizar su integridad y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

El esquema de seguridad estuvo integrado por agentes policiales de la Coordinación de Seguridad Vial, del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público, del Agrupamiento Turístico, Ciclista y de Proximidad Social, quienes reforzaron las labores de prevención y vigilancia durante el desarrollo de las actividades.

Los elementos de la Guardia Civil realizaron recorridos permanentes de vigilancia y proximidad social en los pabellones de artesanas y artesanos, productores y cocineras tradicionales instalados en el recinto, además de mantener presencia estratégica mediante torres de vigilancia, lo que fortaleció la prevención, brindó atención a las y los visitantes y contribuyó a que las actividades se desarrollaran en un ambiente de orden y seguridad.

Asimismo, se mantuvo un monitoreo permanente y coordinación directa con el C5 Michoacán, lo que permitió fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia y contribuir al desarrollo seguro de este importante evento dedicado a las familias michoacanas.

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