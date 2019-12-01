En Uruapan, Michoacán desarticulan banda dedicada al secuestro y extorsión: FGE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 13:04:38

Morelia, Michoacán, a 21 de julio 2026.- Una célula delictiva dedicada al secuestro y la extorsión que operaba en el municipio de Uruapan, fue desarticulada luego de la detención de cuatro presuntos integrantes, quienes además son investigados por su posible relación con un grupo criminal que opera en la región.

Sobre el particular, en rueda de prensa, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez, informó que el primer detenido fue Zavas Alberto “N”, capturado cuando presuntamente acudía a cobrar un pago producto de una extorsión.

A partir de esa detención, la Fiscalía desarrolló diversos actos de investigación que permitieron identificar y capturar a otros tres presuntos implicados mediante órdenes de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue privada de la libertad el 23 de junio de 2026 y recuperó su libertad después de que sus familiares pagaron 400 mil pesos como rescate.

Sin embargo, tras la liberación continuaron las exigencias de dinero, lo que permitió fortalecer la investigación y ubicar a los responsables.

El vicefiscal detalló que el 15 de julio se ejecutó el operativo para capturar a los tres integrantes restantes de la célula, con lo que quedaron detenidos los cuatro presuntos responsables.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía cumplimentó un cateo en el que aseguró una camioneta Dodge Caravan, presuntamente utilizada para privar de la libertad a la víctima, además de una motocicleta roja y un casco del mismo color, objetos que fueron integrados a la carpeta de investigación.

Así mismo Vega Rodríguez señaló que la investigación cuenta con pruebas de campo y evidencia científica que ubican a los imputados en los lugares donde se cometieron los delitos, por lo que confió en que los elementos serán suficientes para obtener una sentencia condenatoria durante el juicio.

Los cuatro detenidos ya se encuentran sujetos a proceso por el delito de secuestro agravado, mientras la Fiscalía continúa las investigaciones para determinar si están relacionados con otros casos de extorsión registrados en la región de Uruapan.