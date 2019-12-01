Tras hacerse virales, seis policías “pakales” fueron detenidos por “tablear” a un detenido en Chiapas 

Tras hacerse virales, seis policías “pakales” fueron detenidos por “tablear” a un detenido en Chiapas 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 22:48:21
San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 12 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), informó que seis agentes de la fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), identificados como Jesús “N”, Bastida “N”, Eugenio “N”, Lázaro “N”, Iván “N” y Joel “N”, fueron arrestados por el probable delito de abuso de autoridad, esto luego de que se les viera golpeando con una tabla en los glúteos a un hombre detenido en el municipio de Chilón. 

El video, en el que se ve a los elementos realizando dicho acto, fue difundido a través de redes sociales, donde se observa como tienen a un joven, con las manos atadas mientras le bajan el pantalón y lo “tablean”, mientras los demás compañeros del oficial observan. 

“La SSP, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvo a seis elementos de la FRIP, como presuntos responsables de los lamentables hechos de abuso de autoridad hacia una persona del sexo masculino en el municipio de Chilón, mismos que se hicieron públicos a través de un video que circula en redes sociales”, informó.

“Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado reiteran su compromiso de continuar trabajando con Cero Corrupción y Cero Impunidad”, concluyó la dependencia.

