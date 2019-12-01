Tras cateo, aseguran 757 dosis de estupefaciente en colonia Santa María de Guido, en Morelia, Michoacán

Tras cateo, aseguran 757 dosis de estupefaciente en colonia Santa María de Guido, en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 14:11:25
Morelia, Michoacán, 2 de noviembre del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró 757.5 dosis de una sustancia con características de metanfetamina, en esta ciudad de Morelia.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia fue realizada por personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, en cumplimiento a una orden de cateo obsequiada por un Juez de Control, derivada de una denuncia ciudadana que hacía referencia a posibles conductas ilícitas en el lugar.

En el desarrollo de la acción participaron agentes de la Policía de Investigación del área de Alto Impacto, con apoyo de la Unidad Canina (K9), mientras que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN) brindaron seguridad perimetral.

Durante la diligencia en la colonia Santa María, el personal actuante localizó y aseguró diversas bolsas que contenían sustancia granulada con características de metanfetamina, equivalente a 757.5 dosis, las cuales fueron embaladas conforme a los protocolos establecidos para su análisis correspondiente.

