Tiroteos entre grupos criminales en Guachochi, Chihuahua dejan al menos 7 muertos; algunos eran civiles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 07:14:04
Guachochi, Chihuahua, a 27 de octubre 2025.- Al menos siete personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas en varios tiroteos entre grupos criminales antagónicos, que se registraron en distintos puntos del municipio de Guachochi, Chihuahua.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) algunas de las víctimas eran civiles que pasaban por la zona en el momento de las balaceras.

“De acuerdo con las indagatorias preliminares, algunos de los afectados circulaban a bordo de sus vehículos y otros caminaban por las colonias Turuseachi y El Lobito, cuando repentinamente fueron alcanzadas por los disparos de un enfrentamiento entre civiles armados”, indicó la autoridad estatal.

En ese sentido, en un comunicado se detalló que en primera instancia, sus agentes atendieron “un reporte de la clínica del IMSS, en donde se informó sobre cinco personas fallecidas por heridas producidas por proyectil de arma fuego”.

Entre las víctimas mortales fueron identificadas  Luis Ever C. P., de 44 años de edad; Alicia B. T., de 43 años y Roberto R. R., de 39 años de edad.

Además, momentos después se informó sobre  la localización de dos personas muertas sobre la carretera que conduce a la localidad de Yoquivo, a la altura del lugar conocido como El Lobito, las cuales fueron identificadas como Liborio L. C., de 25 años y María C. G., de 26 años de edad, quienes también presentaron heridas de bala.

