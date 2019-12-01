Sujetos desconocidos intentan quemar un vehículo en Uruapan, Michoacán; bomberos controlan el fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 07:42:51

Uruapan, Michoacán, a 9 de marzo 2026.- Un grupo de sujetos intentó prender fuego a vehículo en la colonia Lomas de Uruapan, la rápida intervención de los bomberos evitó que el auto fuera consumido por el fuego.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Picacho, de la referida colonia, desconocidos le habían prendido fuego a un vehículo.

De inmediato se trasladaron al lugar elementos del cuerpo de bomberos quienes sofocaron la conflagración, evitando así, que el auto fuera consumido por el fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.