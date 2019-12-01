Vestida de princesa, menor de 9 años exige sentencia para su presunto violador en marcha del 8M en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 08:36:50

Ciudad de México, 9 de marzo del 2026.- Durante la movilización por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, una niña de nueve años identificada como Ivanna tomó el micrófono para compartir su historia y exigir justicia en su caso, al haber sido violada cuando apenas tenía cinco años de edad.

Acompañada por su madre y vestida como princesa, la menor habló ante miles de mujeres que participaban en la marcha del 8M, donde pidió que el hombre acusado de haberla agredido reciba una sentencia.

Durante el espacio de micrófono abierto, Ivanna explicó que el presunto agresor se encuentra actualmente en prisión, pero señaló que el proceso judicial aún no concluye, lo que le genera tristeza y frustración al no ver una resolución definitiva.

Entre lágrimas, la menor narró que los abusos ocurrieron en los baños de la escuela Pedregal del Sur, donde también dijo haber sufrido amenazas, intimidaciones y agresiones físicas.

En su testimonio, compartió el impacto emocional que la violencia tuvo en su vida, así como las dificultades que enfrentó después de los hechos.

La madre de la niña detectó lo que ocurría al notar lesiones en su cuerpo y cambios en su comportamiento.

Tras escucharla, las asistentes a la marcha respondieron con consignas de apoyo y solidaridad, coreando frases para hacerle saber que no estaba sola y reconociendo su valentía al hablar públicamente del caso.