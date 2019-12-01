Mapa hallado en último escondite del "Mencho" revela estrategia de grupo delincuencial jalisciense en la Sierra-Costa de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 08:05:21

Guadalajara, Jalisco, 9 de marzo del 2026.- Un mapa localizado en el último escondite de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revelaría parte de la estrategia que el grupo criminal mantenía para intentar controlar la región Sierra-Costa de Michoacán, una zona considerada clave para el trasiego de drogas y precursores químicos hacia el Pacífico y que limita con Colima y Jalisco.

De acuerdo con información difundida por el medio de comunicación El Universal, el plano muestra los municipios de Chinicuila, Coalcomán, Coahuayana y Aquila, territorios que forman parte de este corredor estratégico que el CJNG ha intentado dominar, pero que continúa en disputa con los llamados Cárteles Unidos.

Este bloque criminal surgió de la alianza entre Juan José Farías Álvarez, líder del Cártel de Tepalcatepec, el exintegrante de Los Caballeros Templarios Fernando Cruz Mendoza, y Enrique Barragán Chávez.

Según el reporte, el documento incluía marcas, números y siglas para identificar caminos, poblados y rutas, lo que sugiere que el capo y sus operadores utilizaban el mapa para planear incursiones, establecer puntos de operación y monitorear el avance de sus células armadas en una región rica en recursos minerales, agricultura y ganadería.

En el mapa aparecen señaladas como bases operativas del CJNG varias comunidades del municipio de Chinicuila, entre ellas Huitzontla, Villa Victoria, Tehuantepec, La Nogalera, Los Ojos, Agua Colorada, San Ignacio de Alcalá y Huihuitlán.

En particular, Huitzontla, una comunidad de origen nahua, estaría marcada como el principal centro de operaciones del grupo.

Desde ese punto, presuntamente operaba Abraham Jesús Amador Cano, identificado como jefe regional del CJNG en la zona limítrofe entre Michoacán, Jalisco y Colima, quien habría coordinado acciones para expandir la presencia del cártel hacia comunidades de Coahuayana y Aquila con apoyo de células asentadas en Colima.

El mapa también marca con círculos rojos localidades que el grupo criminal no ha logrado controlar, entre ellas Santa María Ostula y Maquili, en Aquila, así como Palos Marías y Santa María Miramar, en Coahuayana.

En estas zonas, el CJNG se enfrenta con policías comunitarias y grupos de autodefensa, presuntamente vinculados con Cárteles Unidos.

Autoridades federales señalan que Oseguera Cervantes llevaba más de una década disputando el control de la Sierra-Costa michoacana con Juan José Farías Álvarez, conocido como El Abuelo, así como con sus aliados Héctor Zepeda Navarrete y Fernando Cruz Mendoza, en una confrontación que ha marcado la dinámica de violencia en esa región del estado.