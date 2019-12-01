SSPC informa del ingreso de la segunda generación de Agentes de Investigación e Inteligencia a la Academia Nacional de Seguridad Pública.

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2025. - La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informa el ingreso de la segunda generación de agentes de investigación e inteligencia a la Academia Nacional de Seguridad Pública.

Este lunes 22 de septiembre se incorporaron 188 cadetes, de los cuales 94 son mujeres y 94 hombres, quienes durante nueve meses recibirán un proceso educativo de alto nivel para adquirir valores éticos y humanistas, herramientas y conocimientos técnicos, así como habilidades estratégicas enfocadas al fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Esta segunda generación da un paso firme en la tarea de reforzar a las instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno y garantizar que la ciudadanía cuente con agentes de investigación e inteligencia preparados con perspectiva de derechos humanos y un profundo compromiso con la paz y la justicia en México.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Academia se consolida como la institución de referencia nacional en materia de formación y profesionalización; además, contribuye a la construcción de una carrera policial digna, especializada y con responsabilidad social.

La SSPC reitera que este esfuerzo es parte de una estrategia nacional para la dignificación de la labor policial y la consolidación de una seguridad pública con visión de Estado, donde la profesionalización, la transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales.