Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 17:28:36

Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.– Gracias a las labores de videovigilancia y seguimiento realizadas por el C5 Michoacán, agentes de la Guardia Civil lograron rescatar a una mujer que había sido privada de su libertad en la colonia Jesús Romero Flores, en Morelia. Como resultado de la intervención, tres personas fueron detenidas y tres vehículos asegurados.

A través del monitoreo de las cámaras de videovigilancia, personal del C5 detectó y dio seguimiento a los hechos, lo que permitió orientar la movilización de los elementos policiales para implementar un operativo de búsqueda y localización de la víctima.

Derivado de la oportuna intervención, los agentes estatales lograron liberar y poner a salvo a la mujer, así como detener a tres personas presuntamente relacionadas con los hechos. También fue asegurada la camioneta involucrada en la privación de la libertad y otros dos vehículos.

Las personas detenidas y las unidades aseguradas serán puestas a disposición de la autoridad competente, a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación entre las labores de inteligencia, videovigilancia y despliegue operativo, para brindar una respuesta inmediata ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de las y los michoacanos.