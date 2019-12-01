Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 17:26:53

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de noviembre de 2026.- La muerte de un hombre y una mujer al interior de una habitación de hotel en Nuevo Laredo, Tamaulipas, movilizó a las autoridades, que investigan si ambos fallecieron a consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono.

El hallazgo de las dos personas ocurrió en el establecimiento, donde personal solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia tras detectar la situación. Al arribar, los elementos confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales.

Ante las circunstancias en que fueron encontrados, las autoridades mantienen como una de las principales hipótesis una posible intoxicación por monóxido de carbono, aunque será a través de las investigaciones y los estudios correspondientes como se determinará la causa de los fallecimientos.

Los cuerpos fueron trasladados para realizarles las diligencias periciales, mientras las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido y establecer si existieron condiciones que provocaran la acumulación del gas en el lugar.