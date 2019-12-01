Frenan cargamento de más de 134 mil artículos "pirata" en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 17:58:18

*Peluches, audífonos, mochilas y playeras deportivas quedaron bajo custodia de la FGR tras detectarse posibles irregularidades en el uso de marcas e imágenes comerciales.

Lázaro Cárdenas, Mich., a 26 de octubre de 2026.— Dos contenedores y un inventario de más de 134 mil piezas encendieron las alertas en la Aduana de Lázaro Cárdenas. Entre figuras, accesorios y prendas deportivas, autoridades federales detectaron mercancía con posibles irregularidades en materia de propiedad intelectual.

El hallazgo ocurrió durante labores de inspección y vigilancia realizadas por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al revisar los contenedores, los elementos identificaron productos que ostentaban marcas, logotipos e imágenes comerciales cuyo uso despertó sospechas sobre el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.

De una manzana a una gata con moño: el inventario bajo la lupa

La revisión dejó al descubierto 80 mil 100 figuras con diversos logotipos, además de un bulto con 21 peluches con la imagen de una gata con moño y 131 estuches con diseños semejantes a figuras coreanas.

El cargamento también incluía 36 mil 350 audífonos con cable cargador y el logotipo de una manzana, 48 mochilas negras con la imagen de un personaje animado japonés y 17 mil 900 playeras blancas con logotipos de una marca deportiva.

En conjunto, el inventario reportado suma 134 mil 550 piezas, cuya situación jurídica está pendiente de determinarse.

La FGR tiene la custodia

Tras la detección, la mercancía permaneció dentro de sus contenedores de origen, bajo guarda y custodia de la Fiscalía General de la República (FGR).

La ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que estas acciones buscan reforzar la vigilancia aduanera y combatir el ingreso de mercancías que vulneren derechos de propiedad intelectual.

Por ahora, los dos contenedores permanecen bajo custodia y miles de artículos esperan una definición legal.