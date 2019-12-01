Sicarios irrumpen en taller y asesinan a dos trabajadores en Apaseo el Alto, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 18:34:44
Apaseo el Alto, Guanajuato, 11 de agosto de 2025.– Las víctimas realizaban sus labores cotidianas cuando, de manera repentina, sujetos armados irrumpieron en el taller de hojalatería y abrieron fuego, provocando su muerte en el lugar.

El ataque ocurrió la tarde de este lunes en un establecimiento ubicado sobre la avenida Independencia, esquina con la calle Juan Rulfo, en la colonia Santa Elena Sur. El portón pintado de negro y blanco del taller fue testigo de la escena violenta que sembró el pánico entre vecinos y comerciantes de la zona.

Tras el reporte recibido en la línea de emergencia 911, elementos de Seguridad Pública y paramédicos se desplazaron hacia la salida a Jerécuaro. Al llegar, hallaron a dos hombres con múltiples impactos de arma de fuego; aunque intentaron brindarles atención, confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

La zona quedó acordonada con cinta amarilla mientras peritos de la Fiscalía General del Estado procesaban la escena, recolectando casquillos y otros indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

Concluidas las diligencias, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital del estado para realizarles la necropsia correspondiente.

