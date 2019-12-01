Sentencian a dos secuestradores de un adolescente en Paracho, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 16:56:15
Morelia, Mich., a 31 de agosto de 2025.- La Fiscalía General del estado de Michoacán (FGE) obtuvo un fallo condenatorio en contra de José Alejandro Z. y Javier Alejandro N., al acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro cometido en agravio de un adolescente de 17 años, en hechos ocurridos en el municipio de Paracho.

De acuerdo con las investigaciones, el 4 de diciembre de 2019, el joven viajaba en un vehículo de transporte público cuando fue sorprendido por sujetos armados, quienes lo amagaron y lo obligaron a subir a otra unidad. 

Posteriormente, sus familiares recibieron llamadas de extorsión en las que se les exigía una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), que realizó labores de inteligencia y campo hasta ubicar el sitio donde mantenían privado de la libertad al adolescente. El 15 de diciembre de ese mismo año, la FGE desplegó un operativo que permitió rescatar a la víctima y detener en flagrancia a los responsables, localizados dentro del inmueble utilizado como casa de cautiverio.

Tras ser vinculados a proceso y llevado el caso a juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó su plena culpabilidad y emitió un fallo condenatorio contra los acusados. En los próximos días se definirá la sentencia que habrán de cumplir.

