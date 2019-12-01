Semar realiza operativo de rescate tras ataque de Estados Unidos a lanchas del crimen organizado en el Pacífico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 12:16:14

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2025.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que mantiene un operativo de búsqueda y rescate en el océano Pacífico para localizar a un sobreviviente tras el ataque de tropas estadounidenses a cuatro "narcolanchas", hecho en el que murieron 14 personas.

De acuerdo con la dependencia, la operación se realiza en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y a solicitud de la Guardia Costera de Estados Unidos.

La búsqueda se desarrolla a unos 830 kilómetros al suroeste del puerto de Acapulco, Guerrero, mediante un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima.

“La Armada de México atiende una operación de búsqueda y rescate con el objeto de salvaguardar la vida humana en la mar”, indicó la Semar en un comunicado.

Explicó que la misión se activó tras recibir el reporte del gobierno estadounidense sobre un posible sobreviviente de las embarcaciones atacadas.

Cabe recordar que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el martes que las fuerzas norteamericanas abatieron a catorce personas durante la ofensiva contra las narcolanchas en el Pacífico Oriental.

La Marina mexicana reiteró su compromiso de continuar con las labores de rescate y con la protección de la vida humana en el mar.