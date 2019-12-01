Secuestran a padre de familia en Uruapan, Michoacán: Se lo llevaron con todo y su auto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 23:56:31

Uruapan, Mich., a 12 de agosto de 2025.- Lejos de las promesas de seguridad del alcalde Carlos Manzo, más conocido por sus arranques y peleas que por sus acciones, el municipio de Uruapan padece una ola de inseguridad que este martes cobró una nueva víctima, al ser secuestrado un hombre a plena luz del día y en su propio vehículo.

A través de las redes sociales, una familia ha pedido apoyo de la ciudadanía para localizar a su familiar, quien fue secuestrado en inmediaciones de una tienda Soriana.

El hombre fue llevado contra su voluntad a bordo de su propio auto, un Chevrolet Aveo modelo 2024 y color gris.

En Uruapan, lejos de los discursos escandalosos y las promesas del alcalde Carlos Manzo, los pobladores viven bajo el terror del crimen organizado, que actúa a sus anchas todos los días cometiendo toda suerte de delitos de alto impacto.

Tan solo en lo que va del mes se han registrado múltiples asesinatos y ataques armados, así como decenas de asaltos y robos de vehículos, y ahora el secuestro de un hombre.

Los pobladores de Uruapan saben que la inseguridad se ha apoderado de su municipio, pues en la pasada Encuesta Nacional de Seguridad Urbana que elabora el Inegi, los habitantes colocaron a su municipio en el tercer lugar nacional de los más inseguros, solo un poco por debajo de Culiacán, Sinaloa.

