Secuestradores son sentenciados a 52 años de prisión; privaron de la libertad a un hombre en Urupuan en 2018

Secuestradores son sentenciados a 52 años de prisión; privaron de la libertad a un hombre en Urupuan en 2018
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 09:35:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 12 de agosto del 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 52 años de prisión en contra de Rubicelia O. y Martín C., al acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro, cometido en agravio de Jorge Aurelio C., en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Sobre el particular se informó que los hechos ocurrieron el 10 de febrero de 2018, cuando la víctima fue interceptada por los acusados en el estacionamiento de un centro comercial de dicha ciudad. Posteriormente, fue trasladada a dos diferentes lugares de cautiverio, mientras los plagiarios pactaban con los familiares la entrega de una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

Derivado de estos hechos, se presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), y se realizó un pago de una suma monetaria, el día 15 de febrero de 2018, en la misma ciudad de Uruapan.

En el momento en que Rubicelia O. y Martín C. se presentaron a recoger el pago, fueron detenidos en flagrancia por personal de la UECS.

Una vez desahogadas las pruebas presentadas por la Fiscalía, un Tribunal de Enjuiciamiento encontró acreditada su plena responsabilidad en el delito de secuestro, por lo que emitió fallo condenatorio y los sentencio a 52 años de prisión así como al pago de la reparación del daño.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallecen dos personas al volcarse el tráiler en que viajaban en Salvador Escalante, Michoacán 
Un lesionado en volcadura de camión de personal en la carretera a Chichimequillas
Jornada sangrienta en Sinaloa; al menos 15 muertos en menos de 24 horas
Choque por alcance deja a una persona lesionada en la carretera a Bernal en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
FGR apelará sentencia absolutoria otorgada a Israel Vallarta por “obligación moral”
Homicidios a la baja durante sexenio de Claudia Sheinbaum; han disminuido 25.3%
Cada vez más es amplio el abanico de opciones para trabajar de un Dentista
En Chiapas, detienen a 56 policías municipales por presuntos nexos con el crimen organizado
Comentarios