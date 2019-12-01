Secuestradores son sentenciados a 52 años de prisión; privaron de la libertad a un hombre en Urupuan en 2018

Morelia, Michoacán, 12 de agosto del 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 52 años de prisión en contra de Rubicelia O. y Martín C., al acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro, cometido en agravio de Jorge Aurelio C., en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Sobre el particular se informó que los hechos ocurrieron el 10 de febrero de 2018, cuando la víctima fue interceptada por los acusados en el estacionamiento de un centro comercial de dicha ciudad. Posteriormente, fue trasladada a dos diferentes lugares de cautiverio, mientras los plagiarios pactaban con los familiares la entrega de una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

Derivado de estos hechos, se presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), y se realizó un pago de una suma monetaria, el día 15 de febrero de 2018, en la misma ciudad de Uruapan.

En el momento en que Rubicelia O. y Martín C. se presentaron a recoger el pago, fueron detenidos en flagrancia por personal de la UECS.

Una vez desahogadas las pruebas presentadas por la Fiscalía, un Tribunal de Enjuiciamiento encontró acreditada su plena responsabilidad en el delito de secuestro, por lo que emitió fallo condenatorio y los sentencio a 52 años de prisión así como al pago de la reparación del daño.