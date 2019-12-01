Se registra ataque armado en la inmediaciones de supermercado en Morelia, Michoacán, hay un herido y dos detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 16:58:50

Morelia, Michoacán, a 31 de agosto de 2025.- Un saldo de una persona herida y dos detenidos, fue el que dejó un ataque a balazos registrado en la tienda Bodega Aurrera ubicada en Torreón Nuevo de la capital del estado.

Al respecto se informó que fue esta tarde de domingo que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido centro comercial habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que presentaba varias lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Entre tanto personal de la Policía Morelia lograron la detención de dos sujetos quienes serían los responsables del ataque; hechos que ya son investigados.