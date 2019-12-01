Se intoxican 6 alumnos en laboratorio de la Universidad de Colima

Se intoxican 6 alumnos en laboratorio de la Universidad de Colima
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 14:41:54
Colima, Colima, a 24 de septiembre de 2025.- Seis estudiantes del Bachillerato 21 de Armería, perteneciente a la Universidad de Colima, fueron llevados a varios hospitales para ser atendidos por médicos, después de que resultaran intoxicados en un laboratorio de química.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el plantel indicó que el incidente ocurrió mientras los jóvenes realizaban una práctica dentro del laboratorio, aunque no dieron más información sobre cuál sustancia química fue la que provocó la intoxicación, ni cómo fue que ocurrió.

Cuatros alumnos fueron llevados al Hospital de Armería, donde les realizaron la valoración correspondiente y casi de inmediato fueron dados de alta, mientras que otras dos alumnas requirieron otro tipo de atención médica, por lo que una alumna fue canalizada al IMSS de Tecomán, y la otra fue llevada al Hospital General Número 1 de Colima. Las dos fueron reportadas como estables.

Asimismo, la institución detalló que los seis estudiantes que resultaron afectados, así como sus familias, han recibido acompañamiento constante en todo momento.

 

 

