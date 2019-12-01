Presentan Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo del Bienestar; habrá inversión de 5.6 billones de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 08:40:45

Ciudad de México, 3 de febrero del 2026.- El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, presentó este martes el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, el cual contempla una inversión total de 5.6 billones de pesos durante la actual administración federal.

De acuerdo con lo expuesto, los recursos se destinarán a ocho rubros estratégicos, siendo el sector energético el principal beneficiado, al concentrar 54 por ciento del total de la inversión, tanto pública como mixta.

“El objetivo es realizar una inversión histórica, pública y mixta por 5.6 billones de pesos. Son 5.6 millones de millones de pesos en esta administración, en ocho sectores estratégicos para llegar a ese número”, explicó Amador durante su intervención.

El titular de Hacienda señaló que el diseño del plan requirió varios meses de trabajo, en coordinación con distintas dependencias federales, y forma parte de la estrategia del Gobierno de México para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social.

La presentación del plan se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó la relevancia de fortalecer la infraestructura nacional como motor de desarrollo y generación de empleo.